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اللجنة الدولية للصليب الاحمر: المستشفى الميداني يستقبل أعدادًا متزايدة من الضحايا في غزة

19
MARCH
2025
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اعلنت "اللجنة الدولية للصليب الاحمر " في بيان اليوم، انه  "على مدى الساعات الست وثلاثين الماضية، عمل طاقم مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة بلا انقطاع من أجل تقديم العلاج المنقذ للأرواح لأعداد كبيرة من المصابين الذين لحق بكثير منهم إصابات بالغة. وأسفر تجدد الأعمال العدائية في أنحاء القطاع عن خسارة العديد من الأرواح وإصابة الكثيرين، في ظل منظومة رعاية صحية مُدمَّرة ووضع إنساني يشهد تدهورًا كبيرًا".

اضافت: "استقبل العاملون في المستشفى الميداني في رفح خلال الساعات الأولى لتجدد أعمال العنف أعدادًا كبيرة من المصابين في غضون فترة زمنية قصيرة. وبفضل الهدوء النسبي الذي شهده القطاع على امتداد الأسابيع الثمانية الماضية، استطاع العاملون في المستشفى الميداني التركيز على تقديم الرعاية. لكن هذا الهدوء تبدد بالأمس".

وتابع البيان: يقول فريد أولا وهو أحد كبار الأطباء بمستشفى الصليب الأحمر الميداني: "طيلة شهرين كنا نستقبل مواليد لا يمتزج صوت بكاؤهم بدوي انفجارات في الخلفية. كان تركيزنا منصبًا على جهود إعادة التأهيل اللاحقة للعمليات الجراحية، وأُتيح لنا الحيز الكافي لتكريس أنفسنا بشكل كامل لجهود التعافي طويل الأمد للمرضى. لكن كل هذا تغيّر في ليلة".

واضاف أولا : "الآن، الذعر يسود في كل مكان، وبات دويّ صافرات إنذار سيارات الإسعاف شيئًا متكررًا، والألم واليأس يخيّمان على وجوه الناس ونحن نقدم لهم يد العون. الناس خائفون، وعادوا من جديد لا يملكون سوى التفكير في فرصهم في البقاء على قيد الحياة خلال الساعات القادمة".

واشار البيان الى انه " أعيد تفعيل بروتوكولات فرز المصابين لحالات الطوارئ، وبدأت العمليات الجراحية، وسرعان ما شُغلت أسرّة المستشفيات في جميع أرجاء القطاع. وبسبب تعليق الدعم الإنساني الداخل إلى غزة مؤخرًا، تناقصت مخزونات الإمدادات الطبية بدرجة كبيرة، وفوق هذا، تكافح أطقم المستشفيات من أجل التعامل مع الزيادة الحادة في أعداد الضحايا".

وختم: "الناس في غزة في أمس الحاجة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس من الأعمال العدائية، ولا بد لهم من الحصول على الدعم الإنساني الذي لا غنى عنه لإنقاذ الأرواح. ولا بد من إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. وكل هذا يتوقف على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. إننا نحث الأطراف على التقيد بالتزاماتها لضمان استمرار هذه الجهود الحاسمة".

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