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أمراض نادرة تهدد الجزائريين.. والمتهم زواج الأقارب

19
MARCH
2025
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حذر مختصون في الجزائر من سرعة انتشار الأمراض النادرة مع حول سنة 2025 والتي بلغ عددها 63 مرضا، تخصص لها 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث كشفوا أنَّ السبب الأول لها هو زواج الأقارب، داعين إلى ضرورة تخصيص مراكز علاج للمعنيين لتكفل أمثل بهم.
 
فبعد أن كانت قبل سنوات غير معروفة لدى العام والخاص، ها هي بعض الأمراض النادرة تصير أكثر انتشارا في الجزائر، وتسبب قلقا صحيا حقيقيا، خاصّة وتكلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة.
 
وفي السياق، أوضح البروفيسور، وطبيب الأطفال عبد الرحمن سليمان، أنَّ: "هذه الأمراض تمس شخصا واحدا من بين ألفي شخص، و95% من هذه الأمراض تكون انتقالية عن الأبوين، حيث يعاني الأب والأم من طفرة جينية متحولة، لكنهم لا يعانون من أيّ مرض".
 
كما أكد المتحدث لـ"العربية.نت"، أنَّ "عدد الأمراض النادرة في الجزائر هو 63 حسب إحصائيات سابقة للسلطات المعنية، أكثرها انتشارا الجلطات الدموية في الشرايين، تسمم الأفيونيات، إضافة إلى تصلب الجلد، ومتلازمة سغوغرن، ومرض الدم الوراثي، ومتلازمة ويلشون وغيرها".
 
كذلك أوضح أنه من بين أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأمراض النادرة، هو "التشخيص المتأخر، حيث تظهر الأعراض بعد سنوات، وهو ما يُصعب العلاج والتكفل". وأضاف أنَّ "هناك جهودا في الجزائر تحرص على التعريف بهذه الأمراض والدعوة إلى إيصال رسالة المرضى وأوليائهم إلى السلطات المعنية، كون بعض الأمراض لا يمكن علاجها إلاَّ في الخارج".
 
وكان وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي قد كشف قبل أسابيع، أن 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات تخصص لأصحاب الأمراض النادرة، مؤكدا أنَّ "التكفل بهذه الفئة هو من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في الجزائر"، وأنه من بين الإجراءات المتخذة للوقاية والعلاج من الأمراض النادرة "التشخيص المبكر لحديثي الولادة والمرافقة العلاجية للمصابين".
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