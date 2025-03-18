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أشارت قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل "أبو حمزة" الناطق العسكري باسم سرايا القدس بغارة إسرائيلية استهدفته مع عائلته. كما لفتت مصادر "الحدث" إلى مقتل القيادي بسرايا القدس حسن الناعم ابو علي بقصف اسرائيلي على خان يونس.

وقالت "سكاي نيوز عربية" إنّ "حماس تعلن في بيان مقتل 6 قادة ومسؤولين بينهم 2 من أعضاء المكتب السياسي ورئيس متابعة العمل الحكومي والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي التابع للحركة."



وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت أسماء بعض القياديين من حركة "حماس" الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.



وأفادت المصادر بأن من بين القتلى أبو عبيدة الجماصي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس لجنة الطوارئ. كما أكدت المصادر مقتل العميد بهجت حسن أبو سلطان، مسؤول العمليات الداخلية في غزة، جراء القصف الإسرائيلي، وعصام الدعاليس عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلى محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.

وفي وقتٍ لاحق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن مقتل مجموعة من قيادات العمل الحكومي في القطاع إثر استهدافهم من طائرات الجيش الإسرائيلي.



وقال المكتب، في بيان نشرته وكالة شهاب للأنباء: "ننعى بكل فخر واعتزاز إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، الذين ارتقوا إثر استهدافهم المباشر من طائرات الاحتلال الصهيوني، وهم: القائد الكبير عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، والقائد المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، والقائد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، والقائد اللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي".



وأضاف المكتب أن "القادة ارتقوا مع عائلاتهم، في حين استشهد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في الهجمات المستمرة منذ فجر اليوم".



وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن "استشهاد قيادات العمل الحكومي لن يثنيهم عن أداء واجبهم الوطني تجاه الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "استمرارهم في خدمة الشعب ودعمه في مواجهة العدوان الإسرائيلي".