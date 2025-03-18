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حماس ترد على"ذريعة إسرائيل" لاستئناف العمليات في غزة

18
MARCH
2025
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أكدت حركة حماس أن ادعاءات إسرائيل بوجود تحضيرات لشن هجوم عليها لا أساس له من الصحة ومجرد ذرائع لتبرير العودة للحرب.
 
وزعمت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس كان تحضر لهجمات جديدة على إسرائيل ما سارع من عودة الحرب مرة أخرى إلى قطاع غزة.
 
كما كررت إسرائيل مزاعم بأن حماس رفضت المقترح الذي طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف دون التزام إسرائيلي بوقف دائم لإطلاق النار.
 
وألقى كل من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باللوم على "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن" باعتباره السبب وراء استئناف القتال.
 
وقال كاتس إن إسرائيل ستواصل القتال في غزة "طالما لم تتم إعادة الرهائن"، بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع المدمر الليلة الماضية.
 
وأضاف: "لن نتوقف عن القتال طالما لم تتم إعادة الرهائن إلى ديارهم ولم تتحقق جميع أهدافنا من الحرب".
 
وإلى جانب إطلاق سراح الرهائن المتبقيين، تؤكد إسرائيل أنها تريد القضاء على حركة حماس.
 
وردت حماس بأن إسرائيل "تراجعت عن اتفاق وقف إطلاق النار"، مما يعرض الرهائن في غزة لخطر مصير مجهول.
 
واتّهمت حماس نتنياهو باستخدام الحرب في غزة "قارب نجاة له" من أزمات سياسية داخلية حتى وإن كان هذا الأمر يعني "التضحية" بالرهائن الذين ما زالوا محتجزين على قيد الحياة في القطاع الفلسطيني.
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