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تسجيل مسرب: هرتسي هاليفي يشيد بــ"خدعة حماس"

18
MARCH
2025
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أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، بحركة حماس بسبب ما وصفه بقدرتها على ممارسة الخداع ضد إسرائيل خلال هجمات السابع من أكتوبر.
 
وقال هاليفي في تسجيل صوتي نشر، الأحد، إن حركة حماس نجحت في خداع الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم الذي نفذته في 7 أكتوبر 2023.
 
وأضاف هليفي في التسجيل، الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا خيار أمامي سوى الإشادة بحماس على الخداع الذي مارسته ضدنا."
 
وأوضح أن الحركة استغلت الاضطرابات والمخاوف الإنسانية لإيهام الجيش الإسرائيلي والتخطيط للهجوم، مضيفا: "لقد نجحوا في ذلك".
 
وقال هليفي: "في جميع التدريبات العسكرية التي أجريناها، وفي كل المناقشات التي عقدناها، لم نتخيل أن 5 بالمئة مما حدث في ذلك اليوم يمكن أن يحدث".
 
وجاء نشر التسجيل بعد أن أنهى هاليفي مهامه كرئيس للأركان في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث خلفه إيال زامير.
 
وكان هليفي قد أعلن في يناير اعتزامه الاستقالة بسبب ما وصفه بـالفشل العسكري خلال الهجوم الذي شنته حماس.
 
وتولى هاليفي منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين وشهرين.
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