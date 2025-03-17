الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج

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رفعت الحكومة الكويتية سن الزواج في البلاد من 15 عاما إلى 18 بعد تعديلها لقانون الأحوال الشخصية.

ووفقا لمرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" عدلت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".

وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18 ، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".

كان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد قال في وقت سابق إن 30 بالمئة من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، والسعودية ثم الإيرانية و الأفغانية و المصرية والقطرية.