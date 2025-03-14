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رسالة وطلب.. أول ظهور للسورية المكلومة بعد "يوم المأساة"

14
MARCH
2025
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توجهت السيدة السورية، زرقة سباهية، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، برسالة، إلى وفد زارها في منزلها معزيا بوفاة أبنائها وحفيدها.
 
وقالت الأم السورية المكلومة للوفد الذي ضم محافظ اللاذقية محمد عثمان: "كلكم أولادي".
 
وبدت الأم في المقطع صلبة للغاية، وقالت إنها وعائلتها لا تسأل عن نظام حالي أو سابق، بل ما تريده العيش بكرامة.
 
ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن محافظ اللاذقية محمد عثمان قدم العزاء إلى الأم المكلومة برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي ومدير المكتب السياسي في المحافظة.
 
وعبّر عثمان عن تعازيه العميقة، وأكد التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.
 
وأثار الفيديو الذي وثق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها غضبا واسعا، لاسيما أن المسلحين، الذين لم تثبت هويتهم حتى اللحظة توجهوا للأم التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية.
 
وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.
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