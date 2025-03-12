خامنئي: إيران لا تملك أسلحة نووية ولا تسعى إلى امتلاكها

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أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن بلاده "لا تملك أسلحة نووية" و"لا تسعى" إلى امتلاكها، وذلك بعد أن بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة يدعو فيها الجمهورية الإسلامية إلى إجراء مفاوضات.



وقال خامنئي خلال لقاء مع طلاب جامعيين: "في ما يتعلق بالأسلحة النووية، يُقال لن نسمح لإيران بامتلاكها. لو أردنا صنع أسلحة نووية، لما تمكنت الولايات المتحدة من منعنا. إن عدم امتلاكنا للأسلحة النووية وعدم سعينا للأسلحة النووية يعود إلى عدم رغبتنا بها".

وأضاف: "الولايات المتحدة تُهدد بالعسكرة. برأيي، هذا التهديد غير حكيم". وأكد أن "إيران قادرة على الرد وستوجه بالتأكيد ضربة".