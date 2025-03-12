أمير الكويت يصدر 4 توجيهات عاجلة

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وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد القوات المسلحة الكويتية باستكمال مسيرة الإصلاح والتطور بالحزم والمحاسبة وتعزيز مبدأ الشفافية لضمان جاهزيتها وقدراتها.

وقام أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة (الثلاثاء) يرافقة ولي العهد الشيخ صباح الخالد بزيارة وزارة الدفاع الكويتية حيث كان في استقباله وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي.

ووجه أمير الكويت القوات المسلحة باستكمال مسيرة الإصلاح والتطور وتعزيز مبدأ الشفافية وإرساء قواعد العدالة والحيادية، وتحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد للقوات المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية والتعاون العسكري المشترك.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم العسكري وتأهيل المزيد من الكوادر التعليمية والارتقاء بالجانب الأكاديمي مما يضمن استعداد المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى حماية الفضاء السيبراني العسكري وسلامة الأنظمة الرقمية وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأعرب أمير الكويت عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة الكويتية قادة وقوات، لاسيما منتسبي وزارة الدفاع والجيش الكويتي، وحرصه على تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتمكينها من القيام بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عنه برا وبحرا وجوا.

وشدد على دعمه المستمر لكل ما من شأنه تطوير قدرات القوات المسلحة الكويتية وإمكاناتها وجاهزيتها، مع مواكبة التطور في مجال التسليح والتجهيز العسكري، وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية.

وأعرب عن إيمانه بأن أدوار القوات المسلحة لا تقتصر على مهامها وواجباتها الدفاعية وحفظ الأمن والتعليم والتدريب العسكريين، مثمنا تطور وزارة الدفاع في المجالات الإدارية والفنية والطبية.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بعض الدول المحيطة وتعاني من انعدام الأمن والاستقرار فإنه لا تنمية ولا تطور في ظل غياب الأمن والاستقرار وطمأنينة العيش.