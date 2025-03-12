مصر.. مصرع ممثلة وإصابة أخريات في حادث بترعة المريوطية

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وقع حادث مروع في منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، أسفر عن مصرع ممثلة وإصابة ثلاثة أخريات وذلك في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية.

واتضح أن السيارة تابعة لمكتب كاستينج، وكانت تقل 4 فتيات تعملن في مجال التمثيل وسائق السيارة عائدين من مكان للتصوير بمنطقة المريوطية بالبدرشين.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة، أن الفتيات ممثلات عقب انتهائهن من التصوير أقلتهن السيارة لإعادتهن لمنازلهن، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بيد سائقها بسبب كومة من الرمال على جانب الطريق وسقطت في ترعة المريوطية، وأسفر الحادث عن إصابة السائق والممثلات وتم نقلهم إلى المستشفى إلا أن إحداهن فارقت الحياة وتدعى نورهان وتبلغ من العمر 38 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت إشارة من غرفة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بطريق شبرامنت، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بأوناش لانتشال السيارة.