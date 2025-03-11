"أجبرتها على خلع الحجاب"... مديرة مدرسة تعتدي على طالبة!

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فتحت السلطات المختصة في مصر، تحقيقاً في منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بـ"اعتداء مديرة مدرسة خاصة" في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، على طالبة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم الفني بالجيزة، فتح تحقيق في الواقعة التي شهدت "صفع مديرة المدرسة للطالبة وإجبارها على خلع الحجاب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.



كان الأمر مجرد مشاجرة عادية يمكن أن تحدث في أي مدرسة بين طالبات في مقتبل العمر.

وقدمت والدة الطالبة شكوى في الإدارة التعليمية في الهرم، بعد تداول مجموعات لأولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة التعدي على الطالبة التي تدعى "خديجة".



الاتهامات أشارت إلى أن الاعتداء تم في فناء المدرسة وأمام بقية الطلاب، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة أيضًا.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الأمر انتهى بالتصالح أمام الشرطة، بين مديرة المدرسة وأسرة الطالبة