بعد اختراق إيراني.. تسريب قوائم "الإسرائيليين مالكي الأسلحة"

A + A -

تسربت عبر الإنترنت قائمة بهويات وعناوين آلاف الإسرائيليين مالكي الأسلحة، بعد اختراق نفذه إيرانيون في شهر فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن التسريب "قد يهدد نحو 10 آلاف شخص قد تستهدفهم عناصر إجرامية تسعى للحصول على الأسلحة".

وسرق أكثر من 100 ألف ملف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الشرطة ووزارة الأمن القومي وشركات الأمن الخاصة، وفق "هآرتس".

لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن أنظمتها لم تتعرض للاختراق.

وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل منذ بدء حرب غزة، وشهد عام 2024 أول ضربات علنية بين البلدين على الإطلاق.

وشنت إسرائيل هجمات عنيفة على فصائل عسكرية موالية لإيران في لبنان واليمن وسوريا، توازيا مع الحرب التي دمرت قطاع غزة.