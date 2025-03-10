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المغرب.. تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بسبب الاضطرابات الجوية

10
MARCH
2025
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قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي المغربية بإقليم وزان وتطوان وطنجة تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية، طيلة يوم الاثنين، بسبب الاضطرابات الجوية في البلاد.
 
وأوضحت صحيفة "هسبريس" نقلا عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "هذا القرار جاء تبعا لتحيين النشرة الإنذارية رقم 2025/27 بتاريخ الأحد 09 مارس الجاري المتعلقة بالاضطرابات الجوية التي تعرفها البلاد".
 
وأكدت أن "تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية يأتي انسجاما مع توصيات الخلية الإقليمية لليقظة، وبعد التنسيق مع كافة المتدخلين في هذا المجال، وحفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية".
 
هذا وقررت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في كل من تطوان والمضيق-الفنيدق، وبطنجة- أصيلة وشفشاون والعرائش، اللجوء إلى تعليق الدراسة يوم الاثنين.
 
وشهدت بعض الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة شمال المغرب، خلال الساعات الماضية، تساقطات ثلجية مهمة، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة السير في بعض المقاطع الطرقية.
 
 
وتدخلت فرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة لإزالة الثلوج المتراكمة بالمنطقة.
 
وأشارت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة إلى أن الفرق الميدانية توجد في تعبئة متواصلة وبصفة مستمرة وبدون توقف لضمان فتح جميع الطرقات أمام حركة السير.
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