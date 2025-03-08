الإعلامي السوري أكرم خزام لوزير الدفاع: هل ستعتذر؟

A + A -

كتب الإعلامي السوري أكرم خزام:

"فليخرج السيد وزير الدفاع السوري أمام الملأ و على اية قناة تلفزيونية و ليقل لنا جميعا: هل تمت فعلا معاقبة عناصر الفصائل المسلحة التي روعت الساحل السوري ( سحل و قتل و تعذيب و سرقة و اهانة للمدنيين السوريين الذين لا علاقة لهم بالفلول )؟؟؟؟؟؟؟".

وأضاف خزام على وسائل التواصل الإجتماعي: "هل سيعلن السيد الوزير أن يقول للناس: لا تخافوا منا ، لن نمسكم بأذى، لن نسرق ممتلكاتكم، لن نقتل أبناءكم، انتم منا و نحن منكم….؟؟؟؟؟؟".

سنلاحق الفلول المتورطون بجرائم قتل و نقبض عليهم و نذهب بهم إلى المحاكم العلنية…اما انتم فسنرد إليكم حقا ما خسرتموه باستثناء قتلاكم…"

وختم خزام: "هل سيعتذر السيد الوزير عما جرى للأبرياء الذين قضوا و الذين لا علاقة لهم بالفلول او بالعائلة الأسدية ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

ننتظر الإجابة منك سيادة الوزير".