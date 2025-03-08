معارضون سوريون سابقون يرفعون لهجة الإنتقادات ضد المجازر: يا لعارنا جميعاً!

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لاحظ المتابعون أن العديد من الناشطين السوريين المعارضين للنظام السابق، رفعوا من درجة الإنتقاد للسلطة السورية الجديدة بسبب المجازر التي ترتكب في الساحل السوري، والتي طالت حتى عائلات لناشطين من انتماءات متنوعة.

فالصحافي المعارض شعبان عبود الذي أيد السلطة الجديدة، كتب مستنكراً: "يا للعار ، يا لعارنا جميعاً، ليس للهمجية طائفة ،ليس للتوحش دين، يا للعار ، يا لعارنا جميعاً.

وسأل الصحفي صدام حسين: "الساحل الذي استقبل خلال 14 عاماً من الحرب ملايين السوريين ومنهم عائلاتكم وأصدقاؤكم دون أي تمييز أو إساءة. هل يستحق أهل الساحل هذا منكم؟"

وقد نعت الناشطة هنادي زحلوط أشقاءها اللذين قتلوا في عملية إعدام في قرية صنوبر في جبلة، فكتبت:

أنعي لكم اخواتي الثلاثة: المربي الفاضل أحمد زحلوط، المربي الفاضل عبد المحسن زحلوط، المشهود بأخلاقه علي زحلوط.

قتلوا أمس ونحتسبهم عند الله شهداء مع عشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم اعدامهم ميدانيا.

نطلب فقط حماية حياة من تبقى من نساء وأطفال، أن نستطيع دفن موتانا.

العمر الك يا أمي، العمر الك يا أم الضيعة، العمر الك يا روحي انتي، العمر الك يا سوريا..

أنا عطيتك عمري ووهبتك حياتي.. ليش تاخدي مني نور عيوني وقلبي وروحي! ما مات بريء بسوريا إلا وكنت ارفع اسمه وطالب بمحاسبة اللي قتلوه، شو ما كانت طائفته وشو ما كان القاتل، وينكن يا اخواتي السوريين؟ يلي كنتوا عيلتي الكبيرة؟ وينكن؟