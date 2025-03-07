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إعلامية الميادين تكشف ما يحصل في سوريا: "خطير جداً ومرعب.. ومشاهد قاسية ومخيفة"!

7
MARCH
2025
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كتبت الإعلامية في قناة "الميادين" راميا الإبراهيم عبر حسابها على منصة إكس وقالت: "مايجري في الساحل السوري خطير جداً ومرعب...مجازر وتصفيات للمدنيين من الطائفة العلوية وآخرها في قرية المختارية والتي تشهد مع مناطق اخرى ما أعلن وسماها الأمن العام "عمليات تمشيط"."

وأضافت: "الصور والمشاهد قاسية ومخيفة، الجثث على الارض هذه ليست دولة ولا حكم جديد هذه جماعات اجرامية تكفيرية تمارس تطهيراً عرقياً وكبريات وسائل الإعلام العربية ولاسيما تلك التي غطت مؤامرة السيطرة على سوريا وإسقاط دمشق على أنها انتصار ثورة وحرية تؤمن غطاءً بروايات كاذبة."

وختمت: "التاريخ لن يرحمكم، هذه سوريا اذا ما استتب العنف فيها والجهل والتكفير لن يكون أحد بأمن ولن تسلم ولا إمارة أو مملكة والله."

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