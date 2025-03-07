الأمن الجزائري يطيح بأحد بارونات المخدرات في البليدة

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تمكن الأمن الجزائري في منطقة بني مراد بالبليدة، نهاية الأسبوع، من حجز أكثر من 56 كيلوغراما من القنب الهندي، والقبض على أحد تجار هذه الممنوعات، حيث كان يخفيها بمسكنه العائلي.

وجاءت العملية النوعية خلال متابعة تحركات المشتبه فيه، بجناية استيراد ممنوعات، ونقلها وتخزينها والاتجار فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة، توصل خلالها المحققون إلى ضبط المشتبه فيه متلبسا وبحوزته كمية من الكيف المعالج، كان يحاول تسويقها على متن مركبته، ليتوسع التحقيق إلى تفتيش مسكنه، حيث تم العثور على باقي الكمية، مخبأة داخل علب كرتونية محكمة الإغلاق ومرتبة، ربما كان المجرم يخطط لنقلها وتسويقها بين تجار هذا النوع من السموم.

هذا وتم تحويل المتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه.