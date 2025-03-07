وزير الخارجية المصري: فلسطين قضية العرب المركزية وسنتصدى لأفكار تصفيتها

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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة ومجلس التعاون الخليجي يعملان سويا على مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعم مصر الثابت لأمن دول الخليج العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي بعد استضافة القاهرة للقمة العربية التي أبرزت الإجماع والتضامن على التمسك بالثوابت العربية تجاه فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي، والتأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقررات الشرعية الدولية، والتصدي لأي أفكار تستهدف تصفيتها من خلال تهجير أو نقل الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون للعمل على إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتمكين لجنة إدارة قطاع غزة من استئناف الخدمات الحيوية للفلسطينيين، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة والاضطلاع بمهام الأمن والتنمية وإنفاذ القانون في القطاع.

وتحدث إلى التعاون المصري الخليجي، معربا عن شكره للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ووزراء خارجية دول المجلس على جهودهم لتعزيز العمل المصري الخليجي المشترك، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بما يلبي تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار.

وأشاد بالطفرة النوعية التي تشهدها دول مجلس التعاون الشقيقة في مجالات التنمية بتدشين المشروعات الضخمة، لا سيما في مجالات النقل واللوجستيات والمدن الاقتصادية والصناعية، معربا عن استعداد مصر للمشاركة في دعم هذه الملحمة التنموية خاصة في مجالات البنية التحتية في ضوء ما تمتلكه مصر من شركات ذات خبرات واسعة.

ونوه باهتمام مصر البالغ بمزيد من تعميق وتطوير علاقات التعاون في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة والصحة والزراعة وغيرها.

وفي هذا السياق أصدرت الخارجية المصرية بيانا، أشارت فيه إلى أن الاجتماع شهد اهتماما بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس ومخرجاتها، منوهة بإشادة وزراء مجلس التعاون الخليجي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل.

وأضافت أن الوزراء أشادوا بالدور الريادي الذي يضطلع به الرئيس المصري في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

وتابعت أن الاجتماع شهد اتفاقا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير.

وذكرت أن الوزير عبد العاطي، أكد في كلمته خلال الاجتماع، متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى، مشيرا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس 2024 بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج العربية وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية.

كما شدد الوزير على أهمية الاستفادة من الأطر التي تتيحها آلية التشاور السياسي بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة (2024/2025).