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نتنياهو "يهدّد": لدينا القدرة على العودة للحرب!

5
MARCH
2025
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أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه "بمساعدة أميركا يحصل جيشنا على المزيد من الأسلحة، ونحن ملتزمون بعودة كافة الرهائن، وسنستعيدهم وسننتصر بالحرب".

وخلال حفل ترقية ترقية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، اليوم الأربعاء إلى رتبة فريق، قال نتنياهو: "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ بسوريا وغيّرنا وجه الشرق الأوسط، ونستطيع الرد بقوة على كل من يهددنا، كما ولدينا القدرة على العودة للحرب".

ويذكر أنه تمت ترقية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، اليوم الأربعاء إلى رتبة فريق في حفل أقيم في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وويتولى زمير منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، الذي يستقيل بسبب فشل الجيش في منع هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.

ولأن مراسم التسليم تجري أثناء الحرب، فقد تخلى الجيش الإسرائيلي عن الزي الرسمي، ويرتدي هاليفي وزمير زي العمل المعروف في الجيش باسم "مادي بيت".

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