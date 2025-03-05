living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشاباك الإسرائيلي يقر "بفشله" في منع هجوم 7 أكتوبر

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الثلاثاء، بفشله في منع الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وأعلن بعد التحقيق إنه لو تصرف بشكل مختلف، لكان بإمكانه منع "المجزرة".
 
وقال رئيس الجهاز رونين بار في بيان يلخص نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه، إن "التحقيق يكشف أنه لو تصرف الشاباك بشكل مختلف، سواء في السنوات التي سبقت الهجوم أو في ليلة الهجوم، من حيث الجوانب المهنية والإدارية، لكان بالإمكان منع المجزرة (...) لقد فشلنا".
 
ويأتي هذا الإقرار بعد أيام على إشارة تحقيق عسكري إسرائيلي إلى وجود إخفاقات مماثلة في حماية الإسرائيليين خلال الهجوم الذي خلّف مئات القتلى وأشعل فتيل حرب مدمّرة في قطاع غزة حيث قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
 
وفي الأسطر الأولى من ملخّص نتائج تحقيق الشاباك، تحمّل بار مسؤولية الإخفاقات، قائلا "بصفتي رئيسا للمنظمة، سأحمل هذا العبء الثقيل على كتفيّ لبقية حياتي". لكنه أشار إلى أنّ الفهم الحقيقي للأسباب التي حالت دون وقف هذا الهجوم غير المسبوق يتطلب تحقيقا أشمل، يطال دور العناصر الأمنية والسياسية في إسرائيل، والتعاون في ما بينها.
 
ووفق الملخّص، فإن التحقيق تركّز على ناحيتين أساسيتين هما الأسباب المباشرة التي أدت إلى إخفاق الشاباك في كشف التهديد الفوري الذي تشكّله حماس، والتطورات التي سبقت الهجوم.
 
ولفت إلى أنّ "التحقيق خلص إلى عدم وجود مؤشرات تدلّ على أنّ الشاباك قلّل من شأن العدو"، في إشارة إلى حركة حماس.
 
وأضاف الملخص "على العكس من ذلك، كان هناك فهم عميق للتهديد ومبادرات ونيّة لتحييد التهديد، خصوصا باستهداف قيادة حماس".
 
وخلص التحقيق إلى أن علما مسبقا بخطة حماس للهجوم لم يتم التعامل معه على أنه "تهديد قابل للتنفيذ" في ظل تقييم اعتبر أن تركيز حماس منصب بشكل أكبر على "التحريض على العنف" في الضفة الغربية.
 
كذلك، خلص التحقيق إلى أن حماس تمكّنت من حشد قدراتها العسكرية بتلقيها دعما ماليا من قطر وصل مباشرة إلى جناحها العسكري، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
 في الختام، قال الجهاز إن "الشاباك أخفق في التحذير من نطاق الهجوم" الذي شنّته حماس والذي أشعل فتيل حرب استمرت نحو 15 شهرا في غزة.
 
وتابع "إن التحذير الصادر عشية السابع من أكتوبر لم يترجَم إلى توجيهات عملياتية، والرد الذي قدّمه الشاباك (...) لم يكن كافيا لمنع الهجوم الواسع النطاق أو إحباطه".
 
وفي التحقيق العسكري الذي تضمّن 77 تحقيقا منفصلا في ما حدث في التجمعات السكانية وقواعد الجيش ونقاط الاشتباك المتعددة في مناطق جنوب إسرائيل المحاذية لغزة، خلص الجيش إلى وجود ثغرات في تقييماته الاستخبارية لحماس، بما في ذلك القدرات العسكرية للحركة والنوايا العامة.
 
وبعد نشر نتائج تحقيق الجيش، قال رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هاليفي إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم توقّع الهجوم أو وقفه.
 
إضافة إلى هاليفي، أعلن قائد المنطقة الجنوبية للجيش، يارون فينكلمان، استقالته. ومثله فعل رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا في أغسطس 2024.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout