أول تعليق إسرائيلي على القمة العربية

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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إلى قمة جامعة الدول العربية التي أعلنت دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

وقال مارمورشتاين: "البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج الواقع بعد السابع من أكتوبر"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "من الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، ولا يوجد أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل، رغم الفظائع الموثقة".

وتابع: "إن فكرة الرئيس ترامب تتيح الفرصة أمام سكان غزة لاتخاذ خيار حر بناء على إرادتهم الحرة، وهذا ما يجب تشجيعه".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.

وعقدت القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين وبتنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) ردا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير الماضي للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن وهو ما رفضته البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.