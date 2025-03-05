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تحضيرات لقمة ثلاثية تجمع قادة الجزائر وتونس وليبيا في طرابلس

5
MARCH
2025
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عقد وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا اجتماعا لبحث الترتيبات المتعلقة بعقد القمة الثلاثية المرتقبة في طرابلس.
 
وستجمع القمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
 
وجاء اللقاء الذي ضم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره التونسي محمد علي النفطي، والوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، في القاهرة، قبيل انطلاق القمة العربية الطارئة، حيث ناقش المجتمعون الجوانب التنظيمية للقمة المقبلة، إلى جانب متابعة أعمال اللجان الفنية المكلفة بالتحضير لها، ومراجعة مقترحاتها لضمان نجاح الاجتماع.
 
وتأتي هذه القمة امتدادا لاجتماعات سابقة، كان أبرزها القمة التي عُقدت في الجزائر في 4 مارس 2024، حيث اتفق القادة الثلاثة على عقد لقاء مشترك كل ثلاثة أشهر، أعقبها اجتماع تأسيسي في تونس خلال إبريل 2024، أثمر عن "وثيقة قرطاج"، التي تضمنت جملة من القرارات، من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز أمن الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة
روسيا اليوم
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