living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابات واعتقالات وتفجير منزل خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدن وبلدات في الضفة الغربية

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية موجة من التوترات في اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق وتخللتها إصابات واعتقالات.
 
وأفاد "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأنه تعامل مع 4 إصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية  مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.
 
وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شبان وشيخ من منزله خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس فجر اليوم.
 
وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية "فجرت منزل عائلة الشهيد محمد مسك، منفذ عملية تل أبيب في مدينة الخليل". (نفذ إطلاق نار بتل أبيب في أكتوبر الماضي).
 
وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من مركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات شوهدت وهي تقتحم مدينة الخليل.
 
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم خلال اقتحامهم للمدينة.
 
وذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل طالبة وطالب في جامعة بيرزيت بعد مداهمة منازل ذويهم في مدينة رام الله.
 
وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة فلسطينية واعتدت على ركابها في حي عين مصباح برام الله.
 
ومنذ أن بدأت الحرب بقطاع غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى لمقتل نحو 930 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف شخص واعتقال 14 ألفا و500 وفق معطيات فلسطينية رسمية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout