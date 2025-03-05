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"اليونيسف": أطفال رضع بين المتعرضين للاغتصاب في السودان

5
MARCH
2025
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"اليونيسف": أطفال رضع بين المتعرضين للاغتصاب في السودان
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من وقوع انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في السودان، كاشفة عن تعرض أطفال رضع للاغتصاب.
 
وأكدت المنظمة أن مقاتلين سودانيين اغتصبوا أطفالا، بعضهم لا يتجاوز عمره عاما واحدا، مشددة على أن هذه الجرائم قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
 
ووفقا لتقرير "اليونيسيف"، فقد تم توثيق 221 حالة اغتصاب أطفال منذ بداية 2024، بينهم 147 طفلة أي 66% من الضحايا، بينما تبلغ نسبة الصبيان 33%، مبينا أن هناك 16 فردا تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وأربعة رضع.
 
وقالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل إن "اغتصاب رجال مسلحين لأطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة يجب أن يصدم أي شخص في صميمه ويحفز على اتخاذ إجراء فوري"، محذرة من أن "ملايين الأطفال في السودان معرضون لخطر الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، التي تستخدم كأسلوب حرب".
 
وشددت على أن "هذا انتهاك شنيع للقانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب. ويجب أن يتوقف"، مضيفة: "لقد زرع العنف الجنسي المتفشي في السودان الرعب في الناس، وخاصة الأطفال. يجب على أطراف النزاع، ومن لهم نفوذ عليهم، بذل قصارى جهدهم لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال. الندوب الناجمة عن هذه الحرب لا يمكن حصرها وهي طويلة الأمد".
روسيا اليوم
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