الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

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رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.



وقال عباس خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة: "نود التأكيد أننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل في حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع الى تهيئة الظروف لذلك"



وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الحاكم الشرعي والقوة العسكرية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية.



وأعلن عباس أنه قرر إصدار عفو عاما عن جميع المفصولين من حركة فتح و"استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".