غياب ولي العهد السعودي عن "القمة العربية" في القاهرة؟

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، سيترأس وفد المملكة في القمة العربية غير العادية المقررة في مصر، والتي ستناقش القضية الفلسطينية والجهود العربية المبذولة حيالها.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان سيشارك في القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويعني هذا القرار أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يحضر هذا الاجتماع الهام.



وكانت السعودية قد أصدرت بيانًا يوم الاثنين تدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وسيتناول القادة العرب في القاهرة مشروعًا بديلاً للخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن تولي الولايات المتحدة مسؤولية القطاع ونقل السكان الفلسطينيين إلى دول أخرى. وقد قوبلت هذه الخطة برفض واسع من الدول العربية والفلسطينيين، في حين رحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أنه "حان الوقت لمنح سكان غزة حرية المغادرة".



وقد تعرض قطاع غزة لدمار هائل نتيجة الحرب العنيفة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.