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القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر استخباراتي: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد إسرائيل

4
MARCH
2025
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نقلت القناة 13 العبرية عن ضابط استخبارات في أحد ألوية الاحتياط بالجيش الإسرائيلي أن حركة حماس تعمل على إعادة بناء قوتها العسكرية استعدادا للرد على استئناف إسرائيل المحتمل للقتال.
 
وبحسب المصدر، فإن حماس "نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد، مما يجعل وضعها العسكري قريبا مما كان عليه قبل اندلاع الحرب، عندما كان يقدر عدد عناصرها بحوالي 30 ألف مقاتل".
 
كما أشار التقرير إلى أن الحركة تستغل وقف إطلاق النار لزرع المتفجرات في مناطق مختلفة داخل القطاع، وهو ما تمكنت القوات الإسرائيلية من رصده عبر عملياتها الاستخباراتية والميدانية.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أنه إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، فستدفع "ثمنا لا يمكنها تخيله".
 
من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش أن وقف المساعدات إلى غزة ليس سوى الخطوة الأولى. وأوضح أن "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وشن هجوم واسع وقوي يؤدي إلى احتلال القطاع، مع تشجيع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير السكان".
روسيا اليوم
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