living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل أقوى معركة في 7 أكتوبر.. ماذا حدث في ناحل عوز؟

4
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تحقيق عسكري إسرائيلي تفاصيل صادمة للإسرائيليين حول انهيار قاعدة ناحال عوز العسكرية خلال هجوم شنته كتائب القسام وفصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر.
 
وأظهر تحقيق الجيش الإسرائيلي سلسلة إخفاقات سهلت على المئات من عناصر الحركة مهمتهم. حيث أكد التقرير أن القاعدة لم يكن يحرسها سوى جندي واحد في ذلك الصباح، بينما كانت القوات الأخرى غير مستعدة.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن القوات الإسرائيلية داخل القاعدة كانت قليلة العدد، ولم تكن ناقلات الجند المدرعة في حالة تأهب، كما أن المدافع الرشاشة كانت مقفلة في المستودعات، ما أدى إلى تسلل حوالي 250 مقاتلًا فلسطينيًا والسيطرة على القاعدة بسهولة.
 
ووفقًا لكتيب تم العثور عليه بعد الهجوم، كانت حركة حماس تمتلك معلومات دقيقة عن القاعدة، شملت مواقع الجنود، والمخازن، والمرافق الاستراتيجية، ما سهّل تنفيذ الهجوم بفعالية.
 
وأسفر الهجوم عن مقتل 53 جنديًا، إضافة إلى 22 من أفراد الدعم القتالي، بينما تم أسر 10 آخرين إلى داخل غزة. وأشار التقرير إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية، حيث استخدمت حماس نموذجا تدريبيا يحاكي القاعدة داخل قطاع غزة للتدرب على اقتحامها.
 
وأكد التحقيق أن قاعدة ناحال عوز، الواقعة على بعد 850 مترا فقط من قطاع غزة، لم تكن مستعدة للهجوم، حيث تم إهمال التحصينات الدفاعية، وطلب من الجنود عدم البقاء في حالة تأهب داخل دباباتهم. كما أن المواقع الدفاعية المقابلة لحي الشجاعية كانت فارغة تماما.
 
وبحسب التقرير، لم تكن هناك خنادق أو عوائق كبيرة تعيق الهجوم، ما سمح لمقاتلي حماس بالوصول إلى مواقع حساسة بسرعة. ونتيجة لذلك، نجح المهاجمون في تحييد الدفاعات والسيطرة على القاعدة في وقت قياسي.
 
وشن الهجوم 65 مقاتلًا من القسام في الموجة الأولى بين الساعة 6:30 و7:00 صباحًا، تبعهم 50 مقاتلًا آخر في الموجة الثانية بحلول التاسعة صباحًا، وبحلول العاشرة صباحًا كان أكثر من 250 مقاتلًا قد استكملوا السيطرة على القاعدة.
 
في ذروة الهجوم، كان 162 جنديًا داخل المعسكر، أي نصف العدد المعتاد في أيام الأسبوع، مما زاد من صعوبة التصدي للهجوم.
 
وأوصى التحقيق باتخاذ إجراءات عقابية بحق كبار الضباط الذين كانوا في قلب الفشل، لكن هذه التوصيات لم تُنفذ بعد بسبب قرار رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي ترك الأمر لخلفه إيال زامير.
 
وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "إن سقوط قاعدة ناحال عوز لم يكن فقط بسبب المفاهيم الخاطئة التي عززت قوة حماس، بل أيضًا نتيجة الإخفاق الاستخباراتي، وسوء تقدير مستوى التهديد، وانعدام الجاهزية العسكرية".                                   
 
وخلص التحقيق إلى أن المعايير التشغيلية في القاعدة كانت متدنية للغاية، ولم يكن هناك حد أدنى واضح لعدد القوات المطلوبة في الموقع، وأن المواقع العسكرية لا ينبغي استخدامها كقواعد متعددة الوحدات، بالاضافة إلى أن فشل القيادة العسكرية انعكس على أداء الجنود الذين لم يسعوا إلى الاشتباك بفعالية مع المقاومين الفلسطينيين.
 
ويؤكد التحقيق أن المعركة في قاعدة ناحال عوز كشفت عن أزمة عميقة في منظومة الجيش الإسرائيلي، حيث تسبب الإهمال وفشل التخطيط في سقوط القاعدة بسرعة مذهلة، ما يثير سؤالا حول مدى استعداد الجيش لمواجهة هجمات مماثلة في المستقبل، وسط صدمة كبيرة داخل إسرائيل حول هذا الإخفاق العسكري المدوي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout