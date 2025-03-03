الكويت.. وزير الداخلية يعلق على سحب الجنسية الكويتية من الفنانين

A + A -

علق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، على سحب الجنسية الكويتية من مشاهير الفنانين والإعلاميين .

وخلال لقاء مع برنامج " مسرح الحياة "، رد الشيخ فهد اليوسف على سؤال: "هناك أسماء فنية لامعة في الكويت كانوا حدثا عندما سٌحبت جنسياتهم.. هل هؤلاء لا يٌصنفون بأن لهم خدمات جليلة كتصدير الفن الكويتي؟"

وأجاب وزير الداخلية الكويتي: "شنو العمل الجليل الذي قام به الفنانين ؟.. فكلمة جليل كلمة عظيمة".

وأضاف الشيخ فهد اليوسف: "بعض الفنانين لديهم جنسيات أخرى، وفي الكويت ممنوع الازدواجية، فالجنسية الكويتية عندما تأخذ معها جنسية أخرى تنسحب منك بقوة القانون".

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.