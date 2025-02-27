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اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أعادت رفات إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

27
FEBRUARY
2025
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في بيان انها "أعادت رفات أربع رهائن إلى إسرائيل، كما نقلت 537 معتقلًا فلسطينيًا إلى غزة والضفة الغربية، في عملية استمرت طوال الليل. وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المعتقلين المطلق سراحهم اليوم من أماكن الاحتجاز في إسرائيل 642 معتقلًا. وفي سياقٍ متصل، أعادت اللجنة الدولية كذلك رفات شخصٍ آخر من إسرائيل إلى غزة في وقت متأخر من الليل، بعدما نُقل من غزة في 20 شباط/فبراير. وتأتي هذه العملية بعد أيامٍ من إطلاق سراح ستّ رهائن وإعادتهم إلى إسرائيل في 22 شباط/فبراير".

أضاف البيان :"ولى مدى الأسابيع الخمسة الماضية، أتاح اتفاق وقف إطلاق النار التئام شمل عائلات بأحبائها وإعادة رفات المتوفين إلى ذويهم لدفنهم بطريقةٍ لائقة. كما جرى إدخال المزيد من الدعم الإنساني إلى غزة، وهو شريان حياة لأعداد لا تُحصى من سكان القطاع.

وبصفتها وسيطًا محايدًا، تظل اللجنة الدولية ملتزمة بأداء الدور المُسنَد إليها في تيسير تنفيذ المزيد من عمليات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين عند اتفاق الأطراف المعنية، بما يكفل إطلاق سراح جميع الرهائن، والتئام شمل مزيد من المعتقلين بعائلاتهم، واستمرار تنفيذ العمل الإنساني المنقذ للأرواح".

وأوضحت اللجنة انها  لن "تقدّم أي تسجيلات مصورة للرهائن أو المعتقلين الذين يطلق سراحهم خلال هذه العمليات. وهذا صونًا لكرامة المطلق سراحهم واحترامًا للحالة التي قد يكونون عليها، فضلًا عن الاعتبارات المرتبطة بسلامتهم. ونحن نوصي بشدة وسائل الإعلام أن تحذو نفس الحذو".

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