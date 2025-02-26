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الخارجية الفلسطينية تطالب لجنة أممية بالتحقيق في جرائم إعدام الأسرى في السجون الإسرائيلية

26
FEBRUARY
2025
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طالبت الخارجية الفلسطينية بتمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان من القيام بمهامها والتحقيق في جرائم إعدام الأسرى في السجون الإسرائيلية.
 
وقال في بيان تلقت RT نسخة منه: "تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لتزايد أعداد الشهداء في صفوف الأسرى خاصة من أبناء شعبنا في قطاع غزة".
 
وأضافت "أن عدد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة بلغ 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 38 من غزة".
 
وأكدت الوزارة في بيانها أنه تصعيد خطير في عدوان الاحتلال وحملات التنكيل والتعذيب البشعة غير المسبوقة بحقهم، لا سيما ضد آلاف من الأسرى الذين لم تعلن سلطات تل أبيب عن أماكن وجودهم ومصيرهم.
 
وأفادت بأنها تتابع أوضاع الأسرى مع مكونات المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة، وتطالب المنظمات والمؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية بسرعة التدخل لحماية الأسرى وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
 
كما شددت على ضرورة تمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان القيام بمهامها والتحقيق في هذه الجرائم من القتل خارج القانون وفي انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.
روسيا اليوم
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