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الجزائر.. وفاة 3 عسكريين في عين تموشنت

24
FEBRUARY
2025
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توفي صباح يوم الأحد ثلاثة عسكريين جزائريين تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء من ولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.
 
وأفادت وزارة الدفاع في بيان: "بعد الاضطراب الجوي وتهاطل الأمطار الغزيرة بولاية عين تموشنت، توفي صباح يوم الأحد ثلاثة عسكريين مساعد ورقيب أول ورقيب) تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية بعدما جرفتهم فيضانات واد عبابسة أثناء قيامهم بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 101".
 
وتقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنڨريحة باسمه الخاص وباسم الجيش الجزائري بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسر العسكريين وأقاربهم.
 
وقدم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، مساء الأحد، تعازيه إلى عائلات العسكريين.
 
وجاء في برقية التعزية: "يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأخلص التعازي وعميق المواساة لعائلات شهداء الجيش الوطني الشعبي الأشاوس الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تيموشنت، وهم المساعد بدوال عبد القادر، الرقيب الأول جرور شارف، والرقيب جحا برهان، من الدرك الوطني".
روسيا اليوم
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