داعية مصري يوجه رسالة إلى أفيخاي أدرعي بعد حديثه عن قتل الأطفال

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علق الداعية المصري سعد الفقي على "أكاذيب" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حول قتل الفلسطينيين للأطفال، قائلا إنه يحاول التغطية على سجل حافل من جرائم إسرائيل بحق القاصرين

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا والكاتب والباحث الإسلامي، إن "حجم المغالطات والأكاذيب التي ينشرها أدرعي هائلة، ويتناسى عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال".

وكان أدرعي، قد نشر أن "قتل الأطفال يخالف كل المبادئ الإنسانية والدينية حتى الشريعة الإسلامية تنبذ هذه التصرفات الإجرامية البشعة. القتلة الفلسطينيون الإرهابيون ارتكبوا جريمة بشعة ومروعة في تصرف داعشي بامتياز. ‏هذه الجريمة لن تغتفر"، وذلك تعليقا على طفلي عائلة بيباس التي سلمت حركة حماس جثمانيهما يوم الخميس.

وعقب الفقي، على حديث "أدرعي"، قائلا إن "عقيدة الصهاينة التي تبيح قتل الأطفال قديمة ومستمرة منذ عام النكبة وحتى اليوم"، مشيرا إلى واقعة الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي قتل عام 2000، قائلا: "لن ننسى الدرة الذي قتل بدم بارد إضافة إلى آلاف الأطفال الذين قتلهم الصهاينة في حربهم على قطاع غزة".

وواصل: "الإسلام هو من وضع المواثيق للحروب فنهى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ ونهى عن هدم البيوت على رؤوس قاطنيها، وهو ماقامت به إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية"، مضيفا أنه "حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من قصفهم لذلك قاموا بالاعتداء على مدرسة بحر البقر عام 1970 (في مصر)، وأصروا على قتل الطفل محمد الدرة وهو في حضن أبيه، وقتلوا الرضيعة إيمان حجو ذات الشهور الثلاثة، وقتلوا أطفال قانا وداعل وقبية ودير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وجنين ونابلس وغزة".

واعتبر الباحث المصري، أن "كل ذلك تنفيذا لتعاليمهم التوراتية التي تقول: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم. إنه القتل والإبادة المنظمة والتي تنطلق من تعاليم التوراة والتي لم يضف إليها القادة الصهاينة جديدا عندما قالوا: العرب حشرات ضارة يجب التخلص منها"، وفق قوله.

وأشار إلى "سقوط آلاف الأطفال في غزة بدم بارد وبروح عدوانية لا تعرف الرحمة على مرأى ومسمع من العالم الصامت دون تحرك".