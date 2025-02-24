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"حماس": لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم

24
FEBRUARY
2025
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أعلن القيادي بحركة حماس محمود المرداوي اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك أي حديث مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم.
 
وكتب المرداوي عبر قناته على "تلغرام": "لن يكون هناك أي حديث مع العدو  عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".
وشدد على أنه يتوجب "على الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق".
 
وأعلنت حركة "حماس" أمس السبت عن إتمام "كتائب القسام" عملية تسليم 6 أسرى إسرائيليين في إطار التزامها ببنود اتفاق التبادل، بالرغم من المماطلة الإسرائيلية بهذا الصدد.
 
وأكدت الحركة في بيان رسمي أن "هذا الإنجاز يعكس التزام المقاومة بالاتفاقات المبرمة، على عكس إسرئيل التي لا زال تماطل في تنفيذ التزاماتها".
 
وأكدت "حماس" جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معربة عن استعدادها الكامل لإتمام صفقة تبادل شاملة تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي الفلسطينية.
 
وشددت على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم هو عبر التفاوض المباشر والالتزام الصادق ببنود الاتفاق.
روسيا اليوم
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