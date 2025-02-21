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حماس ترد على الجامعة العربية

21
FEBRUARY
2025
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رد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الجمعة، على تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني.
 
واستغرب قاسم هذه التصريحات، مشيرا إلى أن "حماس أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولها الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".
 
وأكد الناطق باسم حماس، أن "الحركة ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيدا عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة".
 
ودعا قاسم جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي.
 
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، قال بوقت سابق إن "المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد".
 
هذا وأعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة في 4 مارس المقبل، وقال زكي إن القمة تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقا الإدارة الأمريكية".
 
وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".
 
كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".
روسيا اليوم
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