"الأورومتوسطي" يكشف تفاصيل مروعة عن إعدام مسن فلسطيني وزوجته في غزة

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كشف "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان في تقرير عن تفاصيل مروعة حول "جريمة إعدام مسن فلسطيني وزوجته على يد الجيش الإسرائيلي" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في أيار الماضي.

وأكد التقرير من خلال تحقيق الفريق الميداني والقانوني للمرصد، أن الضحيتين محمد فهمي أبو حسين (70 عاما) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما)، تم استخدامهما كـ"دروع بشرية" قبل إعدامهما.

وفقا للمرصد: "تابعنا تحقيقا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق المسن الفلسطيني، وأجبره على دخول منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، وبعد انتهاء هذه العملية، تم إعدام الزوجين رميا بالرصاص".

وأظهرت تحقيقات المرصد الميدانية أن "جريمة إعدام الزوجين تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها الموقع الإسرائيلي "همكوم"، حيث تشترك التفاصيل الرئيسية مثل تاريخ الجريمة ومكانها".

كما كشفت التحقيقات الميدانية "احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية وأن إعدامهما لم يتم عبر الرصاص ولكن عبر المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل".

وتابع المرصد" جثمان الزوجة تحول إلى أشلاء صغيرة حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلق بأذنها، بينما تعرض جثمان الزوج لتشوهات بالغة وبتر في ساقه اليمنى، مما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات".

ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه الجريمة بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أنها تندرج ضمن "النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وأشار التقرير إلى أن "استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمدا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب محاسبة فورية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى "اعتبار هذه الجريمة دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.