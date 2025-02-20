الجيش الكويتي يعلن مقتل اثنين من قواته البرية وإصابة آخرين

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أعلن الجيش الكويتي مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين للقوة البرية، أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش، إلى أن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.

من جهتها، نعت وزارة الدفاع الكويتية "ببالغ الحزن والأسى، المغفور لهم بأذن الله شهداء الواجب رقيب ـول أحمد فرحان هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".