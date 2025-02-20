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خامنئي: نعتبر قطر دولة صديقة وشقيقة لنا رغم بعض "القضايا المعلقة"

20
FEBRUARY
2025
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أكد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، أن بلاده تعتبر قطر دولة صديقة وشقيقة رغم بعض القضايا المبهمة.
 
وقال المرشد الإيراني خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تعزيز العلاقات مع دول الجوار سياستنا الثابتة ولا فرق بالنسبة لنا بين رؤساء أمريكا".
 
وأضاف: "نعتبر قطر دولة صديقة وشقيقة لنا رغم بعض القضايا المبهمة وغير المحلولة إلى الآن كاسترجاع أموال إيران المنقولة من كوريا الجنوبية إلى قطر".
 
ومن جانبه قال أمير قطر: "نثمن مواقفكم الداعمة لمستضعفي العالم والشعب الفلسطيني.. وقوفكم إلى جانب الشعب الفلسطيني لا يمكن نسيانه أبدا".
 
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل اليوم الأربعاء إلى طهران في زيارة رسمية لإجراء لقاءات ومحادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.
 
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار قطر في 2 أكتوبر التقى خلالها أمير قطر وشارك في منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي في الدوحة.
 
ووقع كبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.
روسيا اليوم
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