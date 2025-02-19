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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان "المحاكمة العادلة"

19
FEBRUARY
2025
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دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
 
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
 
وأضاف: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية".
 
وحث البيان تونس على "إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
 
واختتم الخيطان بيانه بالقول: "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
 
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه "لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس"، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح "نفيا قطعيا" الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
روسيا اليوم
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