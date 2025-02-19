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مصر.. إعلان الحداد بعد وفاة مسؤولين كبار

19
FEBRUARY
2025
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أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مأساوي.
 
وشهدت محافظة جنوب سيناء شمال شرق مصر حادث مأساوي لقى على أثره اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، واللواء عماد عبدالرحمن عنان مساعد محافظ جنوب سيناء في مدينة سانت كارتين.
 
وقرر محافظ جنوب سيناء إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.
 
وأكدت المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى منطقة مورجن لاند وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبدالرحمن.
 
ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين إلى مستشفى سانت كاترين ووضعت الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
روسيا اليوم
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