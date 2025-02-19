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45 عاما في الأسر.. الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية السبت القادم

19
FEBRUARY
2025
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أعلنت عائلة الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي أنه سيتم الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية الأسبوع القادم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.
 
وقالت عائلة الأسير البرغوثي إن زوجته تلقت اتصالا منه يخبرها فيه بأنه سيتم الإفراج عنه الأسبوع القادم إلا أنه سيتم إبعاده إلى خارج فلسطين وفق اتفاق عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
 
ونائل صالح عبد الله البرغوثي هو أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من مواليد 23 أكتوبر/تشرين 1957 وأطلق عليه لقب "أبو اللهب" نظراً لشخصيته القيادية الثورية.
 
وقد أمضى الأسير البرغوثي 45 عاما في السجون الإسرائيلية وهى أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.
 
وأعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن الحركة تعمل مع الوسطاء في قطر ومصر لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
 
وأكد أن حركة حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق، وأن بينهم عائلة" على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق.
 
وأضاف أنه سيتم استكمال تسليم بقية الجثامين وفق المتفق عليه في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق، وأن الحركة ستفرج السبت المقبل عن الأسرى الستة الأحياء ومن بينهم هشام السيد وأبراهام منغستو.
 
وفي وقت سابق أكد مصدر مصري مطلع نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
 
وأعلن المصدر انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة.
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