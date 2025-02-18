استقبال حاشد للبطريرك يوحنّا العاشر في وادي النّصارى: نشجع على الثبات

A + A -

زار البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، منطقة وادي النّصارى وسط لقاءٍ شعبيٍّ، انطلق من مفرق الوادي وصولاً إلى دير القدّيس جاورجيوس الحميراء البطريركيّ.

عند الوصول إلى الدّير، أُقيمت صلاة الشّكر بحضور السّادة المطارنة: باسيليوس منصور (عكّار)، نقولا بعلبكيّ (حماه)، أثناسيوس فهد (اللّاذقيّة)، أفرام معلولي (حلب)، غريغوريوس خوري (حمص)، وأنطونيوس سعد (حوران)، ورئيس الدّير الأرشمندريت جراسيموس كبّاس، وكهنة أبرشيّة عكّار في وادي النّصارى، وآباء الدّير وجمع غفير من أبناء الوادي والجوار. حيث استمع غبطته إلى هواجسهم وشجونهم ومطالبهم الّتي عبّرت عن تمسّكهم بأرضهم وحبّهم لكنيستهم ووطنهم.

في الختام، توجّه غبطته للحاضرين مشجّعاً إيّاهم على الثّبات في إيمانهم، وتمسّكهم بكنيستهم وأرضهم، راجياً أن تحمل الأيّام القادمة الخير والسّلم الأهليّ والأمان في سوريا.