أسماء الأسد تثير بلبلة.. وسر في حرف "D" كشف الغموض

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بعد اللغط الذي أثاره تعليق على منصة إكس نسب إلى زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أسماء الأخرس، تبين أن الحساب مزور.

فقد انتشرت أمس تغريدة مزعومة لأسماء، أشارت فيها إلى أنها "قررت بعد فترة من الصمت، الانطلاق من جديد".

كما شددت على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا"، متمنية للشعب السوري الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية في البلاد.

حساب لحافظ الأسد

فيما أطل حساب آخر على تليغرام باسم نجلها حافظ الأسد، ليؤكد أن الحساب المذكور تابع لوالدته، ما زاد من التخبط.

إلا أن الرجوع إلى الحساب الموثق لحافظ على تليغرام، https://t.me/HafezBAlAssad لم يظهر أي تعليق حول هذا الموضوع، بل تبين أن آخر منشور له كان في 13 فبراير، بعد يوم واحد من نشر فيديو له متجولاً في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.

كما تبين أن الحساب الذي أكد صحة حساب أسماء، مجرد حساب مزور ولا يعود إلى نجلها، إذ فيه حرف دال زائد، وهو https://t.me/HafezBAlAssadd

وكان نجل الرئيس السوري السابق نشر الأسبوع الماضي بياناً مطولاً على حسابه في إكس، شرح فيه الظروف التي أحاطت بعائلته خلال الساعات الأخيرة من سقوط النظام السابق، نافياً فرار والده من دمشق، إلا أن الحساب سرعان ما علق.

ليطل ثانية عبر تليغرام بفيديو من موسكو، شارحا فيه حذف حسابه على منصة التغريد الشهيرة

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر الماضي وبعد تقدم مفاجئ لفصائل المعارضة أسقط الأسد وفر من اللاذقية إلى موسكو، التي منحته حق اللجوء الإنساني، وفق ما أعلن الكرملين لاحقا.

ولم يظهر الرئيس السوري السابق منذ ذلك الحين علناً، فيما أشارت معلومات روسية إلى أنه يعيش مع عائلته في أحد الأحياء الفاخرة في موسكو.