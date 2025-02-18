العراق يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لحثها على تبني موقف يدعم إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا.

وأشار حسين خلال لقائه بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر في مدينة ميونخ إلى أن العراق يتابع بقلق التطورات في سوريا "خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين بالقرب من حدوده"، وفق بيان لوزارة الخارجبة العراقية.

وأوضح أن بغداد تجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لتشجيع تبني موقف يدعم إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات السورية.

وأكد الوزير العراقي أن موقف بلاده من التطورات في سوريا واضح، قائلا: "العراق لا يعارض التغيير الذي حدث في سوريا لكنه في الوقت نفسه لا يدعم أي طرف على حساب آخر، الشعب السوري وحده هو من يقرر شكل نظام الحكم في بلاده".

كما تطرق حسين إلى قضية عودة العراقيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" وعائلاتهم، مشيرا إلى أن العراق يعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

من جانبه أكد الوزير الألماني توبياس ليندنر أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في سوريا.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الخارجية العراقي ألمانيا على دعمها المستمر للعراق، لاسيما بعد تمديد مهام القوات الألمانية في البلاد حتى عام 2026.