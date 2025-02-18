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"رويترز" تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

18
FEBRUARY
2025
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أقرت وكالة رويترز أن العاجل الذي نشرته بشأن تصريحات الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 شباط الماضي مضلل لافتة النظر إلى أنه تم "سحبه".
 
وفي ملحوظة نشرتها الوكالة، أوضحت أن العاجل "لم يشمل تعليق الملك التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة".
 
الوكالة كانت قد أخرجت تصريحات الملك بشأن رفضه خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عن سياقها، وجرى نقلها وتداولها واستخدامها بشكل مضلل للتشويش على مواقف الأردن الثابتة في القضية الفلسطينية.
 
وبعد قرابة أسبوع من نشر "العاجل المضلل" أقرت الوكالة بخطئها وسحبت العاجل مع توضيح مرافق.
 
يشار إلى أن عبدالله الثاني أكد في حديثه مع الرئيس الأمريكي على موقف الأردن الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا "علينا أن نتذكر أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية، ودعانا الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي - لإجراء مباحثات في الرياض، وأعتقد أن المهم هو كيف نجد حلا يراعي مصالح الجميع".
 
وأضاف: "علينا ان نأخذ بعين الاعتبار مصالح الولايات المتحدة وشعوب المنطقة، وخاصة الشعب الأردني".
 
 
روسيا اليوم
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