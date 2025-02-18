مصر والإمارات تتجهان لإنشاء 3 مصانع كبرى بعضها للصناعات الدفاعية

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تجري مصر مشاورات مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر متخصصة في الصناعات الدفاعية والمدنية وفق ما صرح به مسؤول مصري رفيع.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف عن أن الهيئة تجري حالياً مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين "لإنشاء 3 مصانع جديدة" تكون متخصصة في "الصناعات الدفاعية والمدنية".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المسؤول المصري الرفيع تأكيده على حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المستثمرين في دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات المشتركة وإنشاء عدد من المصانع الجديدة.

وأكد أن من بين المصانع الجديدة التي تسعى الهيئة لإنشائها مصنعا لإطارات السيارات إضافة إلى مصنع لإنتاج خشب "MDF "من سعف النخيل ومصنع متخصص في الصناعات الدفاعية المتطورة.

وتضم الهيئة العربية للتصنيع التي تم إنشاؤها عام 1975 بمشاركة 4 دول عربية هي مصر والإمارات والسعودية وقطر بهدف تأسيس قاعدة صناعية دفاعية عربية قوية 14 شركة ومصنعاً منها 7 مصانع وشركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية.

وتشارك مصر في مؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 في دورته 17 خلال الفترة من 17 الي 21 فبراير 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد جناح مجلس التوازن الإماراتي مباحثات مهمة جمعت بين الهيئة العربية للتصنيع ومجلس التوازن الإماراتي، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.

ويعد معرض آيدكس أبوظبي من أبرز معارض الدفاع في المنطقة والعالم ويوفر منصة فريدة لتوطيد الشراكات الدولية وهو ما يعكس حرص مصر والإمارات على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وفتح آفاق جديدة من التعاون الصناعي والتكنولوجي.