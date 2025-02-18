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بحوزتها أسلحة ثقيلة وقنابل.. الأمن المصري يفتك بأخطر بؤرة إجرامية في الصعيد

18
FEBRUARY
2025
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أصدرت الداخلية المصرية بيانا حول الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة ساحل سليم في محافظة أسيوط في صعيد مصر والتي استمرت على مدار يومين بين الأجهزة الأمنية وخارجين عن القانون.
 
وقال بيان للداخلية إن الأجهزة تلقت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.
 
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن البؤرة الإجرامية ضمت 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو محمد محسوب والذي يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" ومتهم في عدد 44 جناية ما بين مخدرات وقتل وسلاح وسرقة بالإكراه وحريق عمدي وإتلاف ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة.
 
كما ضمت البؤرة الإجرامية عناصر محكوم عليها بالسجن والسجن المؤبد في جنايات قتل وشروع في قتل ومخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنة.
 
وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بمنطقة ساحل سليم في محافظة أسيوط.
 
وأكد بيان وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية "أر بي جي وقنابل f1 وبنادق آلية".
 
وعملت العناصر الإجرامية على تفجير أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.
 
وتمكنت القوات الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأسلحة النارية من بينها: أر بي جي و 2 جرينوف و 73 بندقية آلية ورشاش متعدد و 11 بندقية خرطوش و62 فرد محلى و قنابل f1 وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
روسيا اليوم
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