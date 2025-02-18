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وسائل إعلام عبرية تكشف عن التحدي الأكبر أمام خطة مصر للرد على ترامب

18
FEBRUARY
2025
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مصرية مطلعة نبأ وجود جهود مصرية مكثفة لصياغة خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة دون نقل السكان من القطاع.
 
وأفادت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن الخطة المصرية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأولى التي بدأت بالفعل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى تحقيق "إصلاح أولي" للبنية التحتية وفقا للمصدر المطلع المصري.
 
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية للرد على خطة الرئيس الأمريكي ترامب تتمثل في "إعادة إعمار كاملة" لقطاع غزة.
 
وأشارت إلى أنه تم إعداد الخطة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتعتمد على تمويل متنوع يشمل مصادر عربية وأوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية بهدف إنشاء آلية إعادة إعمار واسعة لا تعتمد على مصدر تمويل أوحد.
 
ووفقا للقناة الإسرائيلية، من أبرز بنود الخطة سعي مصر إلى تشكيل لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة تتألف من خبراء مستقلين وتكنوقراط، لا ينتمون إلى حركتي فتح أو حماس بحيث تتولى هذه اللجنة إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت، مع تهيئة الأوضاع لعودة السلطة الفلسطينية لاحقًا.
 
وقالت القناة الإسرائيلية أن مصادر لها كشفت عن عنصر جديد في الخطة يتمثل في قيام مصر بتدريب عناصر شرطة فلسطينية على أراضيها على أن يعودوا إلى غزة بعد إنهاء تدريبهم لفرض الأمن والنظام تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف تشكيل قوة أمنية محلية تتولى مسؤولية الأمن الداخلي تدريجيًا.
 
وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر يتمثل في إقناع جميع الأطراف المعنية بالخطة لا سيما حركتي فتح وحماس والدول العربية وإسرائيل وكذلك الإدارة الأمريكية التي طرحت خطتها الخاصة للمنطقة.
 
وأكدت المصادر المصرية أن الخطة لا تزال في مرحلة الإعداد وأن نجاحها مرهون بالحصول على دعم دولي واسع وموافقة جميع الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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