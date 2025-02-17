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"هنرجع للبيجامات الكاستور".. إعلامي مصري يتحدث عن الحرب مع إسرائيل

17
FEBRUARY
2025
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قال الإعلامي المصري عمرو أديب إن مصر في "الوقت الحالي" ليست بصدد حرب مع إسرائيل حتى وإن كان هناك غضب شعبي كبير تجاه إسرائيل هو الأعلى منذ سنوات.
 
وقال الإعلامي المصري إن مصر لديها اتفاق سلام مع إسرائيل وأنه تحدث خروقات من الجانبين المصري والإسرائيلي للاتفاقية "من بينها زيادة أعداد قوات معينة أو انتشار آليات عسكرية معينة في مناطق معينة من الجانبين" وجميعها بمثابة خروقات للاتفاقية.
 
وشدد على أنه طبقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين فإنه في حال حدوث اعتداء من دولة ضد الأخرى فإن هذه الاتفاقية تعتبر "منتهية" مما يعني أنه إذا اعتدت إسرائيل على مصر فإن من حق مصر أن ترد بالطريقة التي تراها دون التقيد بالاتفاقية.
 
وأوضح أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على قناة "إم بي سي مصر" أنه طبقا للاتفاقية فإن وجود قوات إسرائيلية على المحاور في غزة هو خرق واضح وصريح لها، وكذلك زيادة التسليح المصري الكبير على الحدود هو خرق للاتفاقية لكن لم يحدث عدوان مباشر يقضي إلى إلغاء اتفاقية السلام بين البلدين.
 
وشدد على أن إسرائيل لديها قناعة أنه إذا دخلت في مواجهة أو مع مصر فإنها ستتكبد خسائر كبيرة قائلا: "الإسرائيلي عارف كويس إنه لو حصل صدام مع مصر هيتعور كويس جدا وهتبقى ليلته سوده".
 
وركز الإعلامي المصري على أن مصر تمتلك جيشا قويا للردع وتأمين أمنها القوي وهو جيش كبير وقادر لكن لا أحد يريد الوصول للحرب إلا في حالة "إذا كتب علينا القتال فنحن له".
 
 
وأشار إلى أن دق طبول الحرب الآن الهدف منه هو التأكيد على الجاهزية وأن كل جيش يظهر للأخر أنه مستعد في أي لحظة قائلا: "لو حصل حرب هنرجع تاني للبيجامات الكاستور ونلعب عضلاتنا".
 
وتعود بيجامات الكاستور لقصة شهيرة في مصر في أعقاب حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات بأن يرتدى الأسرى الإسرائيليون هذه البيجامات خلال عملية تبادل الأسرى.
روسيا اليوم
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