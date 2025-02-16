سموتريتش تمنى بدء خطة ترامب لتهجير أهل غزة خلال أسابيع

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قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن هناك تقدما في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.



وقال ترامب في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية: "أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة". وتابع: "لقد بدأ فريقنا الاستعدادات بالتعاون مع فريق الرئيس".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "هناك عنصران يجب تنفيذهما. الأول هو العثور على بلدان قادرة على استيعابهم بشكل واضح، والثاني هو أن إخراج الأعداد الضخمة من الناس من غزة يمثل عملية لوجستية ضخمة".